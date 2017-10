Rua Santa Catarina tem interdição parcial a partir de segunda-feira em Joinville

Obra 20/10/2017 | 09h28

A Companhia Águas de Joinville informa que a rua Santa Catarina, no bairro Floresta, estará parcialmente interditada a partir de segunda-feira (23) no trecho entre as ruas Antônio Ramos Alvin e Elly Soares. O motivo é a implantação de rede de esgoto, que será realizada na faixa de ônibus.

A previsão é que o trabalho seja concluído em uma semana. "A obra faz parte da implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Floresta. Outras frentes de trabalho estão ocorrendo em ruas próximas, como a Ibirapuera, Princesa Mafalda, São Paulo e Piauí", afirma Thiago Amorim, gerente de obras da Águas de Joinville.

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local. Mais informações pela central de atendimento 115.