Rua Itajaí é interditada para obra de saneamento em Joinville

17/10/2017

A Companhia Águas de Joinville informa que a rua Itajaí, no trecho da esquina da Nove de Março até a rua Jerônimo Coelho, no Centro, está interditada nesta terça e quarta-feira para a conclusão da obra na rede de água que iniciou durante o final de semana.

No local, está sendo instalado um registro que vai melhorar o abastecimento nos bairros da Zona Sul.

Com o trabalho, o acesso dos veículos que se deslocam à região Leste – sentido bairro Boa Vista - deve ocorrer pela Avenida Dr. Paulo Medeiros, com retorno à rua Itajaí pela Sete de Setembro. A previsão é que as obras terminem até às 19 horas de quarta-feira (18/10).

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local. Mais informações pela central de atendimento 115.