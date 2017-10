 Reunião em Brasília discute regulamentação de cassinos no país 

Rafael Martini 16/10/2017 | 15h13 Atualizada em

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) marcou para esta quarta-feira, dia 18, em Brasília, um café da manhã com parlamentares no Congresso Nacional. O objetivo é promover uma ação efetiva de mobilização voltada para unificação, agilização e aprovação dos projetos de lei que lá tramitam e que regulamentam o funcionamento dos jogos e cassinos no país.

Na ocasião, também será defendida a necessidade de urgência de votação do projeto de modernização da Embratur, que igualmente tramita desde o ano passado e prevê a transformação do instituto em agência. "Ambos os projetos são de fundamental importância para movimentar o turismo, a economia nacional e dos estados", resume o Secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Santa Catarina, Leonel Pavan, vice-presidente de Relações Institucionais do Fornatur e um dos coordenadores da mobilização.

Pelos atuais projetos de lei que tramitam no Congresso, os cassinos, se aprovados, só poderão funcionar em complexos turísticos que contenham, além do espaço de jogos, hotel de luxo, shopping, restaurantes, áreas de entretenimento, centro de convenções e outras áreas de lazer. Também estariam limitados ao número de habitantes. Até agora, o que se tem previsto é que estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um cassino, caso de SC. Aqueles com população entre 15 milhões e 25 milhões poderão ter até dois, é o caso de Minas, Rio e Bahia; e São Paulo, que tem mais de 25 milhões, poderá ter até três.

Estimativas do próprio governo dão conta de que a União deixa de arrecadar R$ 37 bilhões por ano com a não legalização dos jogos e que o mercado do jogo ilegal faz circular hoje cerca de R$ 20 bilhões, bem mais do que rendem os jogos oficiais no país, algo em torno de R$ 12 bilhões. Ainda pelos projetos em tramitação, parte da arrecadação com os jogos seria destinada aos fundos de assistência social, além do turismo.

O céu (não) é o limite

Foto: Cristiano Andujar / Divulgação

A prefeitura estima em cerca de 50 mil pessoas, divididas entre as beira-mar Norte e Continental, reunidas no sábado à tarde para conferir a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, sábado à tarde. O sucesso da mudança de local, que evitou filas no Sul da Ilha, deve se repetir em março, quando o prefeito Gean Loureiro tenta trazê-los novamente para o aniversário da cidade.//

Caidaço

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Fachada do prédio da Alfândega, no coração de Florianópolis, está em petição de miséria. Já que a prefeitura está com os cofres raspados, que tal convidar a iniciativa privada para uma parceria. Afinal, ao menos uma pintura na fachada não deve ser tão caro.

Dois pra lá, dois pra cá

Deputado Gelson Merísio (PSD) declarou em entrevista ao colunista Moacir Pereira que tem acompanhando com atenção os discursos de Jair Bolsonaro e Ciro Gomes à presidência da República. Só falta combinar internamente com o governador Raimundo Colombo, que não esconde de ninguém sua preferência por Geraldo Alckmin.

Aliás

Nos bastidores há quem veja o discurso de colar o nome ao de Bolsonaro como uma estratégia, digamos, mais radical para a candidatura a governador decolar mais rapidamente.

Educação conectada

O nome do projeto é comprido, mas o conceito é encurtar caminhos. Será inaugurado hoje, em Blumenau, o primeiro Espaço de Formação e Experimentação continuada de professores de escolas públicas para o uso das tecnologias na Educação Básica do Brasil. O EfeX será destinado à criação e compartilhamento de práticas pedagógicas mediadas pela tecnologia. É a oportunidade do professor experimentar tecnologias educacionais, ao mesmo tempo em que aprimora o uso de instrumentos e recursos digitais. O projeto é assinado pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Universidade Regional de Blumenau (Furb) e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB).

O silêncio da indiferença

No domingo, dia 15 de outubro, foi Dia Nacional do Professor. Exceção a algumas postagens nas redes sociais, o tema passou praticamente batido. O mais preocupante: é cada vez menor o número de jovens que pretendem seguir a profissão. Com salários pouco atrativos na média e dificuldades crescentes como as agressões, ganha força a indiferença. Quanto menos se falar e investir em educação, mais o país avançará rumo ao caminho da intolerância.

Fio do bigode

Representante das empresas de transporte turístico e fretamento reclama que o Deter estaria tentando reverter na Assembleia a Lei nº 17.223/2017, que limita os valores de multas aplicados pelo Departamento de Transportes e Terminais. Nilton Pacheco, presidente do sindicato patronal, lembra que no acordo firmado as penalidades foram ajustas para níveis considerados aceitáveis pelas empresas. “Agora, em regime de urgência urgentíssima, estamos novamente à mercê de parâmetros arrecadatórios que não levam em conta a crise sem precedentes do setor’.//

A propósito

Quando é que será regularizado o abastecimento de merenda escolar na rede pública municipal de Florianópolis? Os relatos de pais sobre a falta de alimentos, especialmente proteínas como ovos e carnes, são constantes.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini