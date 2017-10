Professor de educação física é a segunda vítima de acidente em Jaraguá do Sul

Acidente 20/10/2017 | 09h54 Atualizada em

Um acidente causou a morte de duas pessoas em Jaraguá do Sul, Norte de SC. A colisão ocorreu por volta das 17 horas de quinta-feira, no km 69, bairro Estrada Nova. A PRF informou que a batida ocorreu entre dois veículos e que um deles provavelmente foi ultrapassar e bateu de frente. Os dois condutores morreram.

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram Silvana Ferreira Melo, 32 anos, bastante ferida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro condutor, identificado como Marco Antonio Borges foi levado para o Hospital São José pelo helicóptero Águia da PM, mas morreu logo após dar entrada. Ele era professor de educação física, conhecido como Miliko. Alunos e colegas enviaram mensagens pelas redes sociais em homenagem ao professor, que dizia, em seu perfil, amar a profissão.

Segundo informações da polícia, o Chevrolet Kadett, com placas de Jaraguá do Sul, era conduzido por Silvana. Marco dirigia um Chevrolet Monza, também com placas de Jaraguá do Sul. Com o impacto da batida, o Kadett capotou fora da pista. Os dois ficaram presos nas ferragens. Os corpos das duas vítimas estão sendo velados em Nereu Ramos.