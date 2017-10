Prefeitura de Joinville abre período de matrículas de novos alunos do Ensino Fundamental na escolas municipais

Matrículas 16/10/2017 | 09h09 Atualizada em

Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, inicia na tarde desta segunda-feira, o período de matrículas para novos alunos do Ensino Fundamental nas escolas municipais para o ano de 2018

O prazo vale para quem vai estudar no 1º ao 9º ano. O período acontece até o dia 20 de outubro. O atendimento será presencial somente no período vespertino, a partir das 13h30, em cada unidade escolar. Durante este prazo, cada escola irá se organizar para atender os pais ou responsáveis em dias específicos para cada ano escolar.

Segundo a Gerente de Ensino da Secretaria de Educação, Elisabet Staranscheck, é importante observar o zoneamento para fazer a matrícula. “Todas as escolas possuem um mapa de zoneamento para melhor distribuir os alunos e atender a comunidade”, explica. A gerente ressalta também a importância em fazer a matrícula no prazo correto. “Pedimos que todos os interessados compareçam dentro desse período, assim a Secretaria de Educação pode se organizar para 2018 e continuar a garantir um atendimento de qualidade.”

Para quem deseja ingressar no 1º ano, é necessário que a criança tenha completado seis anos até dia 31 de março de 2018. No ato da matrícula, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência (luz, água, telefone ou contrato de locação, caso more em imóvel alugado), certidão de nascimento da criança ou Identidade, declaração de vacina e cartão do SUS. O responsável pelo aluno deverá apresentar CPF, documento de identidade e título de eleitor.

A Secretaria de Educação esclarece que a oferta de vaga nos turnos matutino e vespertino irá obedecer a capacidade de atendimento de cada unidade escolar.

O cadastro para as crianças de 4 e 5 anos na Rede Municipal de Ensino será a partir de 20 de novembro. A Secretaria de Educação de Joinville possui 86 escolas de Ensino Fundamental e 64 CEIs para o ano de 2018.