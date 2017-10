Pela terceira vez em dez dias, uma baleia aparece encalhada na orla de Barra Velha, no Litoral Norte

Meio ambiente 27/10/2017 | 21h28 Atualizada em





Pela terceira vez em um período de dez dias, uma baleia apareceu encalhada na orla de Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, profissionais da Unidade de Estabilização de Animais Marinhos da Univali foram acionados para socorrer uma outra baleia que estava na ilha do Grant, a cerca de 150 metros da orla.

Segundo o coordenador da unidade, Jeferson Dick, ao chegar no local, foi constatado que o animal já estava morto. É possível que a baleia encontrada seja da espécie jubarte, a mesma que apareceu pela primeira vez há dez dias, na praia da Península, em Barra Velha. A equipe da Univali tirou fotos e recolheu material da baleia morta para fazer pesquisas. Ainda não está definido como será feita a retirada.



— Vamos avaliar se vale a pena. Iremos monitorar o animal neste fim de semana, que, pela posição em que está encalhado, não incomoda tanto. Se decidirmos retirar de lá, teremos de pegar um barco grande e aí precisamos conversar com a Prefeitura — disse Jeferson.



Conforme ele, ainda não é possível se dizer que as mortes das três baleias é algo fora do comum. Jeferson afirma que muitas baleias passam pelo litoral catarinense nesta época do ano e que as mortes, até prova em contrário, são um processo natural.



— Estamos avaliando todas as hipóteses. É um período de migração das baleias. O que pode estar acontecendo é que elas estejam subnutridas, mas, por enquanto, não podemos dar um parecer definitivo — destacou.



No dia 16 de outubro, uma baleia jubarte encalhou na praia de Península. Ela estava viva e equipes de socorro conseguiram devolvê-la ao mar após horas de trabalho. Pouco tempo depois, a baleia voltou a encalhar perto dali, mas já sem vida. No domingo passado, uma segunda baleia apareceu encalhada e morta, desta vez na praia do Tabuleiro. O animal já estava em adiantado estado de decomposição e so profissionais não conseguiram fazer a identificação da espécie.