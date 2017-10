Pássaros ameaçados de extinção fazem revoada em Itajaí

Natureza 29/10/2017 | 15h31 Atualizada em





O céu da Praia Brava, em Itajaí, foi colorido por uma revoada de guarás no fim de semana, que encantou os banhistas. O registro é de Luiz Carlos de Souza, cinegrafista da NSC TV.

Os guarás-vermelhos são pássaros grandes, com cerca de 60 centímetros de comprimento quando adultos, que ficam com a plumagem vermelha ao se alimentarem de caranguejos que possuem na casca altos índices de cataxantina, uma substância que é derivada do caroteno.

Considerada uma das espécies mais bonitas do Brasil, o guará é mais comum ao Norte e está na lista das aves brasileiras ameaçadas de extinção nas regiões Sul e Sudeste do país. Para o ornitólogo Adrian Eisen Rupp, conselheiro do Instituto Espaço Silvestre, a revoada prova de que os guarás-vermelhos estão reaparecendo no litoral catarinense. Essas aves chegaram a praticamente desaparecer por aqui, mas desde 2012 têm surgido com mais frequência nas regiões de manguezais.