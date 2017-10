NSC debate perspectivas para o Estado e apresenta Superedição

Jornalismo 30/10/2017 | 11h19 Atualizada em

Jornalistas da NSC, Estela Benetti e Jefferson Saavedra, intermediados pelo apresentador e editor-chefe do Jornal do Almoço Rafael Custódio Foto: Salmo Duarte / A Notícia

A NSC Comunicação realiza esta semana uma série de encontros com o mercado para falar sobre as perspectivas 2018 para Santa Catarina. O primeiro deles ocorreu em Joinville, na manhã desta segunda-feira (30), na Acij.

Os jornalistas da NSC, Estela Benetti e Jefferson Saavedra discutiram, intermediados pelo apresentador e editor-chefe do Jornal do Almoço Rafael Custódio, as perspectivas para a economia e a politica catarinense, com foco especial em Joinville. Estela destacou que Santa Catarina está crescendo acima da média nacional e que a maior parte dos setores da economia do Estado já está em recuperação. Saavedra trouxe números sobre o emprego em Joinville e afirmou que a retomada vai ser mais lenta do que a queda na geração de vagas, mas que esta já está em andamento.

Ainda durante o debate, o tema eleições de 2018 aguçou a curiosidade dos profissionais de comunicação e mercado presentes. No cenário nacional, Estela acredita na necessidade de um candidato de centro capaz de ser eleito e fazer as reformas necessárias para o país. Já Saavedra analisou o cenário estadual e a participação de Joinville nesta eleição. Os encontros com o mercado acontecem ainda amanhã, em Blumenau e, na quarta, em Florianópolis.

SUPEREDIÇÃO DE FIM DE SEMANA

No encontro, o diretor de Jornais e Rádios da NSC, Adriano Araldi, e o editor-chefe de Jornais, Domingos Aquino, anteciparam ao mercado de Joinville como será a Superedição de fim de semana dos jornais líderes de circulação em Santa Catarina: DC, Santa e AN. A partir de 11 de novembro, os leitores ganham muito mais conteúdo, com matérias aprofundadas e analíticas, além das coberturas de temas relevantes para a região.

— Estamos oferecendo ao nosso leitor mais conteúdo, mais opiniões, mais variedades, mais oportunidades, mais Santa Catarina — enfatizou Adriano Araldi.

Para entregar ainda mais, o número de colunistas também vai aumentar, trazendo outras visões sobre assuntos variados, de política e economia a comportamento, com nomes consagrados nos três jornais. Economia, por exemplo, será especial com Claudio Loetz, Estela Benetti e Pedro Machado. Temas específicos como agronegócio, finanças pessoais e tecnologia serão abordados por especialistas exclusivos.

As opiniões sobre vários assuntos estarão dispostas ao longo de toda a edição em cadernos especiais de Esporte, De Ponto a Ponto, Nós e Versar. No esporte, muito além de noticiar as modalidades esportivas com resultados dos jogos nacionais e estaduais, as análises técnicas e as opiniões dos colunistas valorizam ainda mais o produto exclusivo dos jornais da NSC.

No entretenimento, o leitor tem a plataforma Versar, que traz tudo sobre estilo de vida, e um guia de programação totalmente reformulado. Em formato menor, maior na paginação e ainda melhor no conteúdo, o guia é ideal para o leitor ter à mão no fim de semana.

— Este é um projeto que respeita o hábito, o tempo e o bolso do leitor, com conteúdos cada vez mais relevantes — avalia Domingos Aquino.

Encontro antecipou ao mercado de Joinville como será a Superedição de fim de semana Foto: Salmo Duarte / A Notícia