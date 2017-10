Nove pessoas morrem em acidentes de trânsito nas estradas catarinenses

Trânsito 22/10/2017 | 12h23 Atualizada em

Nove acidentes fatais em diferentes cidades de Santa Catarina marcaram este sábado nas rodovias estaduais e federais do Estado. Segundo relatórios da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal, foram registradas mortes em Blumenau, Brusque, São José, Santo Amaro da Imperatriz, Morro da Fumaça, Navegantes, Pouso Redondo e Santa Rosa do Sul.

0h15 de sábado, em Santa Rosa do Sul

Ciclista foi atropelado por volta das 00h15min noKM 451, da BR-101, em Santa Rosa do Sul, região Sul de SC. Segundo a PRF, o condutor do veículo, com placas de Porto Alegre, saiu ileso. O ciclista não portava documento de identificação no momento do acidente.

2h10 de sábado, em Florianópolis

Na SC-401, no KM 16,038, em Florianópolis, um homem de 31 anos morreu ao bater contra um poste. Segundo a PMRv, o homem que conduzia um veículo com placas de Porto Alegre estava sozinho no carro e colidiu ao sair de pista seguida. A vítima seria morador de Florianópolis.

5h20 de sábado, em Navegantes

Um homem morreu em um acidente na BR-470 em Navegantes na madrugada deste sábado. Segundo a PRF, o veículo que ele conduzia bateu de frente com outro no Km 9 por volta das 5h20min.

A vítima fatal dirigia um veículo com placas de Navegantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o socorro chegou ao local do acidente o homem, com cerca de 30 anos, já não tinha mais sinais vitais e não utilizava cinto de segurança. A outra vítima do acidente, uma mulher de 43 anos, ficou presa às ferragens. Ela foi socorrida consciente e foi atendida no local pelo Samu.

Acidente em Navegantes Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

9h40 de sábado, em Pouso Redondo

Um homem de 49 anos morreu na manhã deste sábado em um acidente na BR-470 em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. De acordo com a PRF, a colisão entre um carro e um caminhão ocorreu no Km 191,2, um pouco antes da parte mais íngreme da região da Serra da Santa. A vítima fatal conduzia um veículo Gol com placas de Içara. O motorista teria invadido a pista contrária e colidido de frente com um caminhão Mercedes Benz, com placas de Balneário Camboriú. O motorista do carro morreu na hora. O condutor do caminhão, de 67 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Pouso Redondo.

Acidente em Pouso Redondo Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

10h40 de sábado, em Blumenau

O choque entre um caminhão com placas de Taió e um carro de Blumenau resultou na morte de um homem de 23 anos. A vítima fatal ficou presa às ferragens. Ele foi resgatado com politraumatismo e a morte foi declarada pela equipe médica do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para apoiar a ocorrência. Segundo a PMRv, a colisão ocorreu por volta das 10h40 no Km 67 da rodovia SC-108, em Blumenau.

13h30 de sábado, no Morro da Fumaça

No Sul do Estado, um carro e uma moto bateram de frente quando trafegavam pelo Km 10 da SC-445, no município de Morro da Fumaça. Após a colisão, o motociclista da cidade de Sangão não resistiu e morreu no local.

14h de sábado, em Brusque

De acordo com informações da PMRv, dois carros se envolveram no acidente, uma colisão transversal, que ocorreu por volta das 14h. A vítima fatal, identificada como Azenir Roslindo, de 66 anos, conduzia um Classic com placas de Brusque. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do outro veículo, também de Brusque, saiu ileso. O acidente ocorreu no Km 135 da rodovia SC-108.

14h50 de sábado, em Santo Amaro da Imperatriz

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta acabou em morte em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O motociclista de 37 anos morreu no local. A condutora do veículo, com placas de Águas Mornas, saiu ilesa. A ocorrência foi registrada na BR-282, KM 30, por volta das 14h50min.

20h15 de sábado, em São José

Um homem de 35 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-101 na noite deste sábado. Segundo a PRF, houve uma colisão traseira entre um caminhão, com placas de Palhoça, e a motocicleta de São José. O motociclista não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão, de 30 anos, saiu ileso. A ocorrência foi registrada às 20h15min no KM 206,8.

