Nova função no WhatsApp: app passa a permitir envio de localização em tempo real

Tecnologia 19/10/2017 | 15h26 Atualizada em

Seja por segurança ou para avisar alguém que você está chegando para a pessoa ficar de olho em você, o novo recurso do WhatsApp liberado desde a última terça-feira (17), é uma ótima pedida. A partir de agora o usuário pode enviar para seus contatos sua localização exata no mapa.

Ainda sendo liberado aos poucos para usuários de dispositivos Android e iOS, a ferramenta permite que as pessoas acompanhem o movimento de alguém ao vivo, pois, conforme o movimento do usuário, o seu sinal do mapa também se move. A transmissão de localização dura oito horas, mas pode ser interrompida a qualquer momento.

Como funciona a localização em tempo real?



Ao enviar seu endereço, o remetente recebe uma mensagem e, embaixo, há a possibilidade de encerrar, com um botão em vermelho. Para enviar, é preciso selecionar o clipe e depois o compartilhamento de local, escolhendo “localização atual”. É possível escolher entre três opções de duração: 15 e 60 minutos ou oito horas. Segundo o WhatsApp, a nova ferramenta pode levar até uma semana para chegar em todos os aparelhos celulares.

Agora, infelizmente para alguns, não será mais possível enrolar os amigos dizendo que está chegando, quando, na verdade, ainda está jogado no sofá!