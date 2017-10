Multas de trânsito poderão ser pagas com cartões de débito e crédito

Mudança 18/10/2017 | 10h41 Atualizada em

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CNH) que possibilita o pagamento de multas de trânsito com cartões de débito e crédito. Através dessa nova modalidade, o motorista terá a possibilidade de parcelar as autuações. Com a decisão, os órgãos e entidades de cada o Estado, com o Detran de Santa Catarina, estão autorizados a arrecadar os valores à vista ou em parcelas mensais.

Antes, somente as multas aplicadas em veículos registrados no exterior poderiam ser pagas com crédito e débito. A proposta, segundo o Ministério das Cidades, é reduzir a inadimplência relativa ao pagamento das multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo junto aos diversos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

Com o parcelamento pelo cartão de crédito, as empresas que operam como adquirentes ou subadquirentes de cartões de crédito deverão realizar a quitação das multas à vista junto ao órgão de trânsito, assumindo o risco da operação junto ao titular do cartão. Agora, cabe a cada Detran implementar a medida.

