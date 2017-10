Mulher é abandonada morta em hospital de SC /

Segurança 26/10/2017 | 11h26 Atualizada em

Uma mulher ainda não identificada foi abandonada morta no hospital de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, por um homem na manhã desta quinta-feira.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar e Polícia Civil, um homem teria entrado no hospital, que fica no Centro de Ibirama, carregando a mulher no colo. Em seguida, ele a teria deixado em um consultório e fugido.

Ao perceberem a presença da mulher, a equipe de plantão foi até o consultório e encontrou a mulher morta. Ela aparenta ser jovem e apresentava diversos hematomas pelo corpo, além de ter os dentes quebrados.

Imagens do circuito interno de segurança teriam flagrado o momento em que o homem abandona o corpo no local. A direção do hospital encaminhou as imagens para a Polícia Civil e espera que elas ajudem na investigação. O IML de Rio do Sul esteve na unidade pela manhã e recolheu o corpo.

