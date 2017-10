 Motociclista morre após atropelar um cavalo em Ilhota

Trânsito 23/10/2017 | 10h07 Atualizada em

Um motociclista de 35 anos morreu depois de atropelar um cavalo na estrada geral do bairro Pedra de Amolar, em Ilhota, na noite de domingo. Esta é a sexta morte no trânsito registrada no fim de semana no Vale do Itajaí.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ilhota, o acidente ocorreu por volta das 22h20min. O Samu também foi acionado e os socorristas chegaram a atendê-lo, mas o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal pelo IGP.

Além desta morte, outras cinco pessoas morreram em acidentes ocorridos nas estradas que cortam o Vale do Itajaí entre a madrugada de sábado e a noite de domingo. No sábado, quatro acidentes com vítimas fatais ocorreram na BR-470 em Navegantes e Pouso Redondo, na Serra da Vila Itoupava, em Blumenau e na SC-108 em Brusque. No domingo, um rapaz de 21 anos morreu na SC-110, em Ituporanga.