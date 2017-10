Menino de 11 anos queimado pelo pai, em Blumenau, está em estado estável

Crime 23/10/2017 | 09h01 Atualizada em

O menino de 11 anos, que ao lado da mãe foi vítima de uma tentativa de homicídio em Blumenau, na madrugada deste domingo, está internado no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. De acordo com a assessoria do hospital, o garoto teve 65% do corpo queimado, mas está em estado estável.

Ainda de acordo com o hospital, o menino passou por uma primeira sessão de remoção de resíduos e, hoje à tarde, deve voltar ao centro cirúrgico para continuar o tratamento. A mãe teve mais de 80% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira, em Blumenau.

O crime teria sido cometido pelo marido. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria jogado gasolina na esposa e no filho, trancado ambos no banheiro e ateado fogo. As chamas também o atingiram e ele está internado no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, com queimaduras em 75% da susperfície corporal. A situação dele é grave e ele respira com a ajuda de aparelhos. O homem recebeu voz de prisão e está acompanhado da polícia na unidade de saúde.

