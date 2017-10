Ladrão devolve carro roubado com bilhete pedindo desculpas em Blumenau

Curioso 24/10/2017 | 19h43 Atualizada em

Após o trauma de ter o carro roubado na frente de casa quando saía para trabalhar na segunda-feira de manhã, um morador do bairro Itoupava Norte em Blumenau recebeu uma notícia nada comum nesta terça. Por volta do meio-dia um vizinho o avisou que o veículo havia sido devolvido e estava estacionado na rua.

O morador foi até o local e encontrou o seu carro, uma Saveiro branca, estacionada no início da via com a chave na ignição e todas as suas ferramentas de trabalho no lugar. Estava faltando apenas um aparelho de GPS. Dentro do veículo, outra surpresa: dois bilhetes escritos à caneta em um papel diziam "carro errado" e "obrigado, Deus tem o melhor para você".

— Me falaram que isso aí é um em um milhão. Nunca imaginei que iriam devolver o carro inteiro, sem levar quase nada. Ainda mais depois do trauma de ser assaltado, com uma arma apontada na sua cabeça, na frente de casa — desabafou o blumenauense.

O dono do carro comunicou a polícia sobre o caso e disse não saber o que motivou o roubo e a devolução do veículo no dia seguinte.