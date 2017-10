Jovem morre após bater em caminhão e moto pegar fogo

Trânsito 25/10/2017 | 09h36 Atualizada em

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira matou uma pessoa e deixou outra ferida na BR-470 em Blumenau.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros e de testemunhas, a colisão ocorreu próximo à uma floricultura, na região do Badenfurt, por volta das 6h. A motocicleta acabou pegando fogo no meio da pista, que ficou interditada nos dois sentidos.

Na moto estavam dois rapazes de cerca de 20 anos. Um deles, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu na hora. O outro foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Isabel, em Blumenau. O condutor do caminhão é morador de Apiúna e não sofreu ferimentos.

Foto: Ana Paula Dahlke / Arquivo Pessoal

A Polícia Rodoviária também informa que outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado no mesmo horário na BR-470, desta vez próximo à Havan de Indaial.