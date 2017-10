Joinville é referência em pesquisas sobre AVC

Referência 16/10/2017 | 08h44 Atualizada em

O modelo atual de atendimento a pessoas com derrame cerebral em todo o País é uma das principais causas de morte e sequelas provocadas pela doença. A conclusão está nos estudos realizados por pesquisadores ligados à Associação Brasil AVC (ABAVC), com sede em Joinville. Desde 2005, uma equipe multidisciplinar trabalha no levantamento de dados e em ações de prevenção, conscientização e redução dos índices de mortalidade e incapacidade em vítimas de derrame.

A pesquisa joinvilense já ganhou destaque internacional e, atualmente, a cidade é um dos poucos centros de referência da América Latina a contribuir com informações científicas para um levantamento mundial sobre a doença. O neurologista Norberto Cabral é um dos responsáveis pelas linhas de pesquisa. Doutor em epidemiologia, o pesquisador e coordenador do Registro de AVC em Joinville explica que o grande desafio dos hospitais é trabalhar de forma integrada, com equipes multidisciplinares preparadas para o rápido atendimento do paciente com AVC.

Quatro pilares norteiam as linhas da pesquisa desenvolvida em Joinville. O primeiro deles é a importância da Unidade AVC, uma referência nacional no atendimento a pacientes vítimas de derrame, e a prevenção primária. O acompanhamento dos pacientes na rede básica de saúde – como os postos de saúde e Programa Saúde da Família – são essenciais para a identificação de fatores de risco, como tabagismo, hipertensão, sedentarismo e diabetes.

A letalidade dentro dos hospitais – segundo pilar do estudo – é outro ponto de atenção. Segundo estatísticas, um a dois pacientes morrem em 24 horas ou nos primeiros 30 dias de internação. Se o atendimento especializado for feito em até 6 horas, os riscos de morte e sequelas caem consideravelmente. O aumento de casos entre pessoas de 25 a 40 anos também é alvo da pesquisa, que pretende identificar as causas da incidência em adultos jovens.

Segundo o médico, a prevenção secundária é o terceiro pilar da pesquisa, por isso a importância dos centros de reabilitação para o tratamento após a alta hospitalar. É também nesta linha que se enquadra o quarto pilar: a reabilitação pública, com equipes multidisciplinares preparadas para o acompanhamento dos pacientes.