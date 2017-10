Joinvilense precisou de remédios e novos hábitos alimentares para prevenir novo AVC

Prevenir 16/10/2017 | 08h37 Atualizada em

Em agosto do ano passado, quando ia realizar uma perícia após uma cirurgia no útero, Neusa Maria Motta Santana, aos 53 anos, levou um susto. Diz que sentiu o"cérebro dar uma revirada". Era seu primeiro acidente vascular cerebral (AVC), que aconteceu dentro de um ônibus do transporte coletivo. Pouco mais de um ano depois, em 9 de setembro deste ano, ela teve seu segundo AVC, desta vez em casa, quando preparava o café. Há 33 anos morando em Joinville, a paranaense conta que os derrames não lhe causaram sequelas, mas que precisou começar a tomar uma série de medicamentos e foi obrigada a adotar novos hábitos alimentares – passou a tomar mais água e a comer mais frutas.

Joinville é referência no tratamento do AVC

Joinville é referência em pesquisas

Neusa ficou 20 dias internada depois do primeiro AVC e dez dias quando teve o segundo. Nas duas vezes, perdeu alguns movimentos, mas eles voltaram com o início do tratamento no hospital. Para ela, o que lhe salvou de ter sequélas foi o rápido atendimento que recebeu. Na primeira vez, o ônibus em que ela estava passava por perto do Hospital São José, o que fez com que fosse atendida rapidamente. Na segunda, mesmo estando mais distante, no bairro Boehmerwald, foi levada ao hospital rapidamente por um vizinho assim que o marido percebeu o que estava acontecendo.

Neusa nunca teve colesterol alto, diabetes, nem pressão alta e nunca foi fumante, mesmo assim foi vítima do AVC. A zeladora garante que o tratamento em Joinville é muito bom, apesar da falta de remédios, situação que ela lembra ter ocorrido enquanto estava internada no São José.

– Fui bem tratada. Não posso reclamar de nada – afirma Neusa, que hoje não se separa de sua bolsa com todos os medicamentos receitados pelos médicos e que a ajudam a levar uma vida normal.