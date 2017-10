Instalação de novo semáforo na área central de Joinville é elogiada por pedestres e comerciantes  

Trânsito 19/10/2017 | 07h30 Atualizada em

Cruzamento da rua Blumenau com a dos Ginásticos conta com sinaleira há mais de um mês

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Há cerca de um mês, os pedestres que transitam no cruzamento das ruas Blumenau e dos Ginásticos, em Joinville, fazem a travessia com a ajuda de um semáforo. O ponto é o primeiro dos três mapeados pelo município para a implantação dos aparelhos. A localização central, com vários estabelecimentos ao seu redor, faz com que a esquina escolhida tenha fluxo intenso de veículos e pessoas durante todo o dia.



Além desse ponto, os entroncamentos das ruas Ijuí com Anita Garibaldi e Benjamin Constant com Campos Salles estão nos planos da Prefeitura para receber semáforos, mas ainda não há uma data para isso ocorrer. Atualmente, existem 169 pontos com sinaleiras na cidade.



A comerciante Isabel Morini, 45 anos, tem uma loja instalada em frente à nova sinaleira. Por causa do fluxo intenso de veículos, o equipamento tem colaborado para a travessia dos pedestres que precisam passar constantemente pelo entroncamento. A comerciante observa, porém, que nem todos estão acostumados com a mudança.



Para Isabel, isso deverá ocorrer com o tempo, mas será preciso também haver um pouco mais de educação e conscientização no trânsito por parte de todos.



– Outro dia, um senhor quase morreu atropelado. Ele não estava acostumado com o sinal e atravessou direto porque tem faixa, mas um carro vinha e quase não conseguiu parar – contou.



Equipamento facilita o trânsito de pedestres

Nos arredores do cruzamento da Blumenau com a rua dos Ginásticos há diversos comércios, empresas, unidades hospitalares e clínicas. O local também abriga um dos pontos de ônibus mais movimentados da rua Blumenau e que fica perto da sinaleira. Planejado para contribuir com a demanda intensa de passagem no local, o equipamento tem facilitado a vida de quem faz a travessia, ainda que muitas pessoas estejam se adaptando à mudança.



– Eu moro no (bairro) Iririú, mas para vir ao Centro, sempre passo por aqui e atravesso nessa esquina. Deixo meu carro estacionado um pouco mais longe e faço tudo o que preciso a pé. O semáforo aqui melhorou muito e a vez do pedestre agora é respeitada – afirma o aposentado Bento Ferreira Neto, 58 anos.



Segundo a Prefeitura, o semáforo é apenas para pedestres e o acionamento deve ser feito por meio de uma botoeira, manualmente. Além de garantir a segurança dos pedestres, a travessia está ordenada com o sincronismo entre os semáforos anteriores e subsequentes.



Outros pontos de instalação estão em estudo

Em outro ponto movimentado da cidade, veículos que trafegam pela BR-101 acessam a rua Anita Garibaldi e tentam convergir na rua Ijuí, que faz a ligação com a Minas Gerais, no bairro Nova Brasília. Nesse cruzamento, não há semáforo e os pedestres precisam aguardar alguns minutos para que os veículos deem passagem aos pedestres que querem atravessar a rua.



A cuidadora Teresinha Silva, 52 anos, enfrenta este desafio na parte da manhã, quando leva o neto a um centro de educação infantil (CEI) localizado no Nova Brasília. A situação, segundo ela, se repete ao longo do dia para realizar as tarefas do cotidiano, como ir ao mercado, e se agrava nos horários de pico. Teresinha não se sente segura ao atravessar a rua no local, principalmente por causa dos veículos que trafegam em alta velocidade. Além das dificuldades, ela explica que já presenciou acidentes no cruzamento.



– É muito movimento, principalmente de manhã cedinho e no final da tarde. Acho que se tivesse uma sinaleira aqui iria melhorar muito, tanto para os pedestres quanto para os motoristas – afirma.



No mapa do governo municipal para receber a sinalização, ainda não há data para a instalação de uma sinaleira no local. A mesma situação ocorre no cruzamento da rua Benjamin Constant com a Campos Salles, no Glória. De acordo com a Prefeitura, esses semáforos estão sendo reavaliados em conjunto com a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (Sepud).



Os vereadores de Joinville solicitaram a instalação de mais 50 semáforos na cidade apenas neste ano, além de outras requisições como a alteração nos tempos, sincronia com outros cruzamentos e mudanças na sinalização. Entre os pedidos de instalação de sinaleiras estão os cruzamentos das ruas Ijuí com Anita Garibaldi e Júlio Mesquita Filho com Cegonhas, no bairro Iririú.