Inscrições para o concurso do IGP em SC são prorrogadas

Os interessados no concurso do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Santa Catarina ganharam mais prazo. As inscrições foram prorrogadas até às 16h da próxima segunda-feira, dia 23. Para efetivar a participação, a taxa de inscrição, que é de R$ 120 para Perito Oficial e de R$ 100 para Técnico Perícia, também deve ser paga no mesmo dia.

Inscrição e informações

Para realizar a inscrição basta acessar aqui e preencher a ficha de inscrição.

Etapas

O concurso será realizado em cinco fases e as primeiras provas, objetiva e de conhecimentos (de caráter eliminatório e classificatório) acontecem no dia 26 de novembro nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Itajaí, Lages, Joaçaba e Chapecó.

Na segunda fase será realizado o exame de avaliação de títulos, esse de caráter classificatório. Na terceira fase, o candidato passa por um exame de avaliação da aptidão psicológica vocacionada, de caráter eliminatório.

A quarta fase, também eliminatória, será realizado o exame toxicológico e na quinta e última fase ocorre uma investigação social.

Vagas e salários

São 49 vagas para os cargos de perito criminal, perito criminal bioquímico, perito médico-legista e perito odontolegista. Outras duas vagas são para a função de papiloscopista. Os salários para os aprovados podem chegar até R$ 15 mil.

