Incêndio atinge antigo Hospital de Caridade de São Francisco do Sul 

Fogo 30/10/2017 | 08h57 Atualizada em

Um incêndio de grandes proporções atingiu o antigo Hospital da Caridade, em São Francisco do Sul, Norte de SC. O fogo começou na madrugada desta segunda-feira.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 00h30, quando moradores perceberam as chamas que vinham do telhado. A equipe dos bombeiros levou três horas para combater o fogo e ficou até esta manhã no local para fazer o rescaldo. Foram necessários 27 mil litros de água para combater o fogo e estiveram no local 12 bombeiros em uma ambulância e mais três caminhões.

Ainda de acordo com os bombeiros, a sala de arquivo e a sala de raio-x, onde haviam equipamentos, e o telhado do hospital foram as partes mais atingidas. O fogo teria destruído quase metade da edificação histórica.

O local estava vazio e ninguém se feriu. As causas do fogo ainda são desconhecidas. A Polícia Civil também esteve no local e deve realizar perícia nesta segunda-feira.

Confira imagens do local:





Foto: Divulgação / Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul

