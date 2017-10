Homem morre em incêndio em Massaranduba, Norte de SC /

Incêndio 24/10/2017 | 09h59

Um homem morreu após um incêndio em uma residência em Massaranduba, Norte de SC. A guarnição da Polícia Militar e os Bombeiros Voluntários foram chamados para atender a ocorrência, por volta das 2h30 desta terça-feira.

Segundo informações da PM, a casa fica no Segundo Braço do Norte, bairro Alto Guarani-mirim e foi completamente destruída pelas chamas. Ao chegarem no local, equipes encontraram o homem de 54 anos morto dentro da casa. A vítima foi identificada como José Krawulski.

Ao todo, foram utilizados 12 mil litros para combate ao incêndio. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias foi chamada até o local para recolher o corpo.