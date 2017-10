Guarnição da PM de Mafra recebe drone e aparelho de GPS para operações especiais 

Segurança 23/10/2017 | 22h02 Atualizada em





A Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra (Gemfa) recebeu um aparelho de GPS e um drone do Ministério Público de Santa Catarina e do Poder Judiciário que foram adquiridos com recursos do Fundo de Penas Alternativas da Comarca de Mafra. Os equipamentos foram entregues na quarta-feira da semana passada pelo promotor de Justiça, Rodrigo Cesar Barbosa, e pelo Juiz de Direito, André Luiz Lopes de Souza - ambos da Comarca de Mafra - ao comandante interino da Gemfa, major Marcelo Pereira.



Os equipamentos possuem várias aplicações, sendo que na segurança pública se destaca o uso na obtenção de informações para o planejamento de operações policiais militares, gerenciamento de crises, calamidades públicas, fiscalização de trânsito e crimes ambientais, apoio na segurança de guarnições em área de mata, entre outras.



O comandante interino da Gemfa agradeceu a destinação e destacou "que em Mafra a qualidade da segurança pública do município se deve também ao grande apoio recebido dos órgãos públicos e privados. Os equipamentos doados são ferramentas importantes, que não substituem o policial, mas potencializam sobremaneira a sua capacidade de enfrentamento à criminalidade".



Na ocasião, o promotor de Justiça destacou o compromisso do Ministério Público com a segurança pública e a importância da utilização de instrumentos como o Fundo de Penas Alternativas para o aparelhamento das forças policiais.