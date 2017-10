Grupo segue tentando resgatar baleia encalha em Barra Velha, Litoral Norte de SC

Meio ambiente 17/10/2017 | 10h12 Atualizada em

Uma baleia juvenil da espécie Jubarte encalhou na Praia da Península, em Barra Velha, no fim da manhã desta segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) segue com os trabalhos para resgatar o animal. A baleia está viva e tem aproximadamente seis metros. Ela não apresenta nenhuma lesão, mas está bastante estressada.

A situação deve permanecer assim até o meio-dia. Segundo o grupo, é preciso esperar a maré atingir o pico máximo para a baleia ficar com pelo menos dois terços do corpo coberto pela água, para conseguirem passar as fitas e o rebocador concluir o transporte. Eles monitoram pra que ela permaneça com o orifício respiratório virado pra cima, garantindo a respiração do animal. Também passaram a noite monitorando a frequência respiratória da baleia.

O local foi isolado, mas há muitas pessoas ao redor e o grupo de especialistas pede que as pessoas se afastem. Alguns membros da comunidade local não foram de acordo com os procedimentos realizados pela equipe e decidiram tentar desencalhar a baleia por conta própria. Duas pessoas ficaram feridas, uma na cabeça e outra na perna, mas sem gravidade.

Ainda não se sabe os motivos que fizeram a baleia encalhar. A suspeita é de que ela possa estar doente, mas não há confirmação. Uma equipe do PMP-BS, representada pela Associação R3 Animal, foi Florianópolis com uma embarcação e um kit de desencalhe para realizar o resgate.

O projeto

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

