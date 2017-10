 Governador Raimundo Colombo recebe alta do Hospital Baía Sul /

Em Florianópolis 31/10/2017 | 10h38 Atualizada em

O governador Raimundo Colombo (PSD) recebeu alta do Hospital Baía Sul, em Florianópolis, às 10h13min desta terça-feira. A recomendação médica é de repouso nos próximos dias. A alta foi definida pela médica Renata Bolan, que fez a internação do governador no último sábado.

Ele tinha sido internado por conta de uma crise de diverticulite, que ocorre quando há inflamação dos divertículos, pequenas hérnias que podem aparecer no interior do intestino grosso. O tratamento é baseado em hidratação e antibióticos. Essa é a segunda vez que o governador precisa ser internado por causa de um quadro de diverticulite. A primeira ocorreu alguns anos atrás.

