Ex-comandante do 17º Batalhão da PM será o diretor do Colégio Militar em Joinville

Putkammer (com o microfone) foi confirmado no cargo de diretor pela secretária Simone Schramm (C) Foto: ADR, Divulgação





O tenente-coronel da Polícia Militar Hélio César Putkammer será o diretor do Colégio Militar de Joinville. A decisão foi anunciada na manhã desta sexta-feira pela secretária executiva da Agência da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville, Simone Schramm, em reunião do colegiado regional de governo. O Colégio Militar irá funcionar na Escola de Educação Básica Osvaldo Aranha, no bairro Glória.



O Colégio Militar de Joinville começa no início de 2018 com duas turmas de 35 alunos, do sexto e sétimo ano do ensino fundamental.



Puttkammer comandou o 17º Batalhão da PM em Joinville até o dia 3 de outubro, unidade operacional que atende a toda a região Sul da cidade e alguns bairros da zona Oeste, além das cidades de Barra Velha e de São João do Itaperiú. Na oportunidade, ele transferiu o cargo para o tenente-coronel Luís André Pena Viana de Oliveira e assumiu o posto de chefe do Estado-maior da 5ª Regional da Polícia Militar.

