Evento vai discutir futuro e inovação em Joinville

ExpoInovação 20/10/2017 | 08h13

oinville vai sediar entre os dias 24 e 26 de outubro a ExpoInovação 2017, um evento voltado à promoção de iniciativas e projetos inovadores e ao fortalecimento da economia e dos negócios na região Norte e Nordeste de Santa Catarina. Organizado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Joinville (COMCITI), a expectativa é reunir 2.000 pessoas no Teatro Juarez Machado, entre representantes da iniciativa privada, instituições de ensino superior, poder público, estudantes e profissionais conectados ao setor de tecnologia e inovação.

Na pauta de discussões, temas como Nova Economia, Cidades Inteligentes e Humanas, Empreendedorismo de Alto Impacto e Inovação. Na primeira noite o foco será “Inovação e Empreendedorismo”, com palestras do Diretor de Operações da Aceleradora Darwin Starter, Mateus Xavier, e do Embaixador de Empreendedorismo da Campus Party Brasil, Vinicius Machado, além do Painel Endeavor, com os CEOs da Meetime, Diego Wagner, e da CataMoeda, Victor Levy.

A segunda noite, dia 25, abordará “Inovação e Cidades Inteligentes & Humanas”, com a participação do Diretor de Inovação no Senai SC, Pierre Mattei; do Coordenador-geral de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Convergentes e Habilitadoras (CGTC) do Departamento de Políticas de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Estruturantes do Ministério da Ciência (MCTIC), Leandro Berti, e do Presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, André Gomyde.

Na quinta-feira, dia 26, última noite do evento, serão promovidos painéis abordando “Inovação e Desenvolvimento Econômico”, com a Diretora-gerente e Chefe de Escritório de Serviços da Standard & Poor’s no Brasil, Regina Nunes, e Natanael Kaminski, Business Development Officer da Pollux Automation. A programação terá ainda o Painel Joinville - A Reinvenção da Matriz Econômica Regional, com Guilherme Lima (Whirlpool) e Luis Roberto Wenzel (Tigre), tendo Natalino Uggioni (FIESC) como mediador.

De acordo com o presidente do COMCITI, Emerson Edel, eventos como a ExpoInovação legitimam a vocação de Joinville no cenário econômico do país, trazendo impactos para os diferentes setores de desenvolvimento da cidade. “Joinville hoje é uma das maiores potências econômicas do Brasil e segundo pesquisa da Endeavor de 2016, a cidade ocupa o quarto lugar como centro urbano mais empreendedor do país”, diz.

Além das palestras marcadas para o período da noite, a programação contará com eventos paralelos, exposições de robótica e workshops durante à tarde. O objetivo é mostrar as diferentes perspectivas e o trabalho das instituições que fomentam iniciativas inovadoras na cidade. A entrada é gratuita nos eventos da tarde, mas é necessário fazer a inscrição antecipada para garantir o acesso ao Teatro Juarez Machado. Já os ingressos para o congresso custam R$ 15,00 por noite. As inscrições e compras podem ser feitas no site do evento (http://expoinovacao.com.br/).

Prêmio de Inovação

Outro destaque da 5ª ExpoInovação é o Prêmio de Inovação de Joinville, que reconhece e valoriza o trabalho de empresas e instituições de ensino. O anúncio dos três melhores projetos em cada categoria, somando 18 finalistas, será feito no dia 25, às 21h30, no Teatro Juarez Machado.

O objetivo da premiação é fomentar a inovação e a tecnologia premiando iniciativas das regiões Norte e Nordeste de Santa Catarina. “Trata-se de um incentivo à inovação, nas mais diversas categorias. O prêmio é uma forma de divulgar a inovação que está ocorrendo em Joinville e reconhecer estas iniciativas”, explica o diretor executivo da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (Sepud), Fabiano Dell Agnolo.

Promovido pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Joinville (COMCITI) com o apoio da Prefeitura, o prêmio envolve seis categorias abrangendo iniciativa privada, academia e poder público: ensino médio, técnico profissionalizante; cursos de graduação; pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado); MEI, startup, micro e pequenas empresas; médias e grandes empresas; processos e serviços públicos.