Estudante de medicina de SC lança campanha para custear intercâmbio em Harvard

Educação 14/10/2017 | 09h22 Atualizada em

Um estudante blumenauense de 19 anos lançou essa semana uma campanha na internet para arrecadar R$ 50 mil. O objetivo? Custear a estadia dele por um ano em Boston (EUA) para um intercâmbio na universidade de medicina de Harvard, uma das mais famosas do mundo. Filho de pai pedreiro e mãe empregada doméstica, Rafael José da Silva é atual acadêmico da Universidade de Medicina da USP (São Paulo) e foi aprovado para um intercâmbio de um ano na instituição norte-americana.

Aluno durante todo o ensino fundamental e médio da escola Santos Dumont, no Garcia, em Blumenau, Rafael foi aprovado para o curso de Medicina da USP aos 17 anos, logo após terminar o ensino médio e sem fazer nenhum cursinho. O jovem conta que se dedicou por horas e horas diárias de estudo para conseguir a aprovação em um dos vestibulares mais concorridos do país em primeira chamada.

Morando atualmente em São Paulo, em um alojamento da USP para acadêmicos em condição de vulnerabilidade socioeconômica, Rafael foi aprovado para passar o ano de 2018 estudando e fazendo uma pesquisa científica na área da Cardiologia, sobre temas com aterosclerose (desenvolvimento de placas de gorduras nas artérias do corpo, que pode causar doenças como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral) e outras doenças.

Em sua mensagem, Rafael conta que pretende no futuro devolver o dinheiro arrecadado: "quando me tornar médico, ajudarei financeiramente um estudante na mesma proporção que estou sendo ajudado".

A vaquinha internet está disponível através da plataforma Catarse pelo link catarse.me/hms.