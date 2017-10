Espaço do Trabalhador: IBGE abre processo seletivo com 120 vagas em Santa Catarina

Emprego 30/10/2017 | 08h57 Atualizada em

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições em processo seletivo simplificado para recenseador com 1.152 vagas temporárias em todo o país. São 120 oportunidades em Santa Catarina, com colocações em 48 municípios. Os interessados têm até 6 de novembro para fazer a inscrição, que é gratuita.

O objetivo é preencher vagas em aberto do Censo Agropecuário 2017, com seleção feita por análise de títulos e pela frequência e desempenho do candidato em treinamento de quatro dias ministrado pelo IBGE em datas a serem definidas. Os recenseadores têm jornadas flexíveis e são remunerados por produção, segundo a região em que estiverem atuando e o número de estabelecimentos agropecuários recenseados. Os contratos são de 30 dias, prorrogados sucessivamente por até cinco meses. O contratado terá desempenho avaliado mensalmente de acordo com cumprimento de prazos e produtividade.

A etapa de coleta do Censo Agro 2017 começou no início de outubro e vai até o fim de fevereiro. Cerca de 17 mil recenseadores já estão em campo visitando estabelecimentos agropecuários em todos os municípios do país. Os contratados em novembro vão integrar essa força-tarefa cujo objetivo é retratar a produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira. Acesse o edital e leia todas as regras dessa seleção.

