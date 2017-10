Duas pessoas morrem carbonizadas em incêndio no litoral de SC

Litoral Norte 18/10/2017 | 16h33 Atualizada em

Duas pessoas morreram após uma residência ser atingida por um incêndio na madrugada desta segunda-feira, no bairro Sertão do Valongo, em Porto Belo, litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com o testemunho de vizinhos, a mulher de aproximadamente 89 anos e o homem de 51 anos eram mãe e filho, mas a perícia ainda não confirmou a identidade das vítimas.

Segundo o tenente Thiago Sarraff, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Tijucas, o incêndio começou por volta da 1h. Quando a guarnição chegou ao local, "a casa ainda estava de pé, mas toda tomada pelas chamas". Após serem informados por vizinhos de que haviam duas pessoas dentro da casa, os bombeiros efetuaram o procedimento de buscas e confirmaram que as vítimas já estavam carbonizadas.

Como a residência não possui energia elétrica, uma das suspeitas é de que o incêndio tenha sido causado por uma vela que era usada para iluminação. No entanto, o Corpo de Bombeiros e os peritos do Instituto Geral de Perícias ainda trabalham para determinar as causas do incêndio.

