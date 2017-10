Dez perguntas e respostas sobre o colégio militar em Joinville

Colégio Militar de Joinville 20/10/2017 | 10h40 Atualizada em

O Colégio Militar de Joinville começa no início de 2018 com duas turmas de 35 alunos, do sexto e sétimo ano do ensino fundamental. A unidade foi confirmada pelo governador Raimundo Colombo, em reunião com o secretário Eduardo Deschamps (Educação) e Simone Schramm (ADR de Joinville) - o encontro teve também participação da Polícia Militar e de representantes de Blumenau e Laguna, onde também estão previstos colégios militares.

Santa Catarina poderá ter outras três escolas militares a partir de 2018

Reunião vai definir últimos detalhes para criação de Colégio Militar em Joinville

E se você ainda tem dúvidas sobre como deve funcionar o colégio militar em Joinville, confira abaixo as respostas que as autoridades já podem dar sobre a unidade, que vai atender toda a região:

1 - Como será o acesso ao colégio militar de Joinville?

Através de sorteio, como se dá em Florianópolis e Lages.

2 - Como será a participação no sorteio?

A Portaria atual do Comando Geral da PMSC estabelece a proporção de 90% para filhos de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Profissionais Civis da PMSC, e 10% para a comunidade.

3 - Quando serão as matrículas?

Ainda será estabelecido o cronograma de matrículas, pois as tratativas para a implementação do Colégio de Joinville estão em andamento.

4 - Quantas vagas serão disponibilizadas?

São 70 vagas, para dois sextas séries do Ensino Fundamental, sendo 35 alunos em cada turma.

5 - Quando começam as aulas?

Ainda será estabelecida a data de início das aulas, pois as tratativas para a implementação do Colégio de Joinville estão em andamento.

6 - Onde serão as aulas?

Na estrutura da Escola Osvaldo Aranha, no bairro Glória.

7 - Como será o uniforme?

Serão utilizados dois tipos de uniformes, sendo um de tergal e o outro agasalho, como já utilizados nos Colégios de Florianópolis e Lages.

8 - Qualquer estudante pode concorrer a uma vaga?

Poderão ingressar no 6º ano do Colégio Militar, aqueles alunos que estiverem concluindo o 5º ano em 2017

9 - Qual será o quadro das disciplinas?

O Programa das disciplinas é o mesmo estabelecido pela Secretaria de Estado da Educação para as escolas do Estado.

10 - O professores serão militares ou haverá contratação de novos profissionais?

Haverá a contratação de professores civis para a implantação do Colégio Militar.