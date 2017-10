Defesa Civil de Joinville fará ação para possíveis interdições de ruas durante alagamentos em Joinville

Defesa Civil 31/10/2017 | 10h09 Atualizada em

A Defesa Civil de Joinville realiza nesta quarta-feira (1º/11) a marcação de nível em postes da área central para definir a referência de quando o trânsito deverá ser interrompido em dias de alagamentos na área central da cidade. Assim que a água atingir o ponto indicado será acionado um alerta para que o Departamento de Trânsito (Detrans) feche a ruas e evite maiores problemas.

Essa ação faz parte do aprimoramento do Plano de Contingenciamento e tem a participação da Defesa Civil, Departamento de Trânsito (Detrans), Guarda Municipal, Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), empresas de ônibus e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

A primeira via a ser contemplada com a ação será a rua 9 de Março, no trecho entre a rua João Colin e o Terminal Central de ônibus, no denominado trecho piloto. Os trabalhos começam a partir das 9 horas.

"Nossa proposta é ampliar este trabalho para outras vias", adianta Márnio Luiz Pereira, gerente de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública. A ação tem o respaldo de técnicos da Seinfra, responsáveis pela definição do ponto de marcação do nível nos postes.

Com a aproximação do Verão, estação em que as fortes enxurradas são mais frequentes, a ação da Defesa Civil vai melhorar as ações de respostas e minimizar os transtornos sofridos por motoristas, pedestres usuários do transporte coletivo e donos de lojas.