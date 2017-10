Confira o que abre e fecha no feriado de Finados em Joinville

Feriado de Finados 31/10/2017 | 09h48

No feriado de Finados em Joinville, nesta quarta-feira, alguns serviços terão horário especial e atenderão em modo de plantão. Confira:

Saúde

Hospital Municipal São José – funcionamento normal 24 horas.

Prontos Atendimentos (Norte/Sul/Leste) – funcionamento normal 24 horas. PA Sul com atendimento somente para casos urgentes.

Samu – funcionamento normal 24 horas.

Unidades Básicas de Saúde – fechadas nos dias 2 e 3 de novembro.

Pronto Atendimento Médicos (Bucarein e Boa Vista) – fechadas nos dias 2 e 3 de novembro.

Vigilância Sanitária – fechada nos dias 2 e 3 de novembro.

Vigilância Ambiental – fechada nos dias 2 e 3 de novembro.

Vigilância Epidemiológica – fechada nos dias 2 e 3 de novembro.

Centrinho Luiz Gomes – fechado nos dias 2 e 3 de novembro.

Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial – fechado nos dias 2 e 3 de novembro.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – fechado nos dias 2 e 3 de novembro.

CAPS 3, Dê-Lírios – funcionamento 24 horas.

Cerest – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – fechado nos dias 2 e 3 de novembro.

Educação

As escolas municipais, Centros de Educação Infantil (CEIs) e Centros Profissionalizantes atendem normalmente até quarta-feira, dia 1º de novembro, e reabrem no dia 6, segunda-feira. Este será o mesmo funcionamento da Secretaria de Educação e da Biblioteca Pública Prefeito Rolf Colin. A Biblioteca, portanto, não abrirá no sábado, como ocorre normalmente.

Defesa Civil

A Defesa Civil atua em plantão. O contato para situações de emergência pode ser feito pelo número 199. A equipe também estará de plantão pelo telefone (47) 9 8910-9056.

Trânsito

Para atendimento emergencial de trânsito e sinalização (semáforo), plantão pelo telefone 153. O serviço atende, diariamente, das 6h30 à meia-noite, inclusive aos sábados. Nos domingos e feriados, o atendimento é das 6h30 às 18h30.

Secretaria do Meio Ambiente

Equipe de fiscalização ambiental, obras e posturas estará de plantão na quinta e sexta-feira, das 9 às 17 horas, pelos telefones 9 88078159 ou 9 88170839.

Centro de Bem-Estar Animal

Para ocorrências relacionadas a animais de rua feridos, plantão pelo celular 9 8813-8662, das 7 às 19 horas.

Coleta de lixo

Não haverá coleta de lixo no feriado de Finados, quinta-feira, dia 2 de novembro.

Transporte coletivo

O transporte coletivo urbano de Joinville irá operar com horário de domingo no dia 2 de novembro, quinta-feira. Na sexta-feira, dia 3, o horário dos ônibus será normal. Mais informações sobre os horários do transporte coletivo podem ser obtidas pelo SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente – no telefone 0800 47 5001 (a ligação é gratuita), aplicativos Moovit e Google Transit, recurso do Google Maps ou nos terminais/estações com os supervisores.

Parques públicos

Parque Zoobotânico – aberto diariamente, inclusive no feriado e final de semana, das 9 às 17 horas. Fecha nas segundas-feiras.

Mirante do Morro da Boa Vista – aberto diariamente das 7 às 19 horas. O acesso é permitido até 22 horas para atividades como caminhadas, corridas e ciclismo.

Parque Caieira, Parque Morro do Finder – aberto diariamente, das 7 às 19 horas.

Parque São Francisco, Parque Porta do Mar e Parque da Cidade – espaços sempre abertos.

Companhia Águas de Joinville

As unidades de atendimento do centro e dos bairros estarão fechadas no feriado de 2 de novembro e na sexta-feira (3), retornando na segunda-feira (6). As emergências e solicitações de serviços (avisos de vazamento, consertos de ramal e cavalete) poderão ser feitas pelo 115, central disponível 24 horas, todos os dias. O serviço é gratuito. Consultas de débitos pendentes, faturas já pagas e segunda via podem ser feitas pelo site www.aguasdejoinville.com.br.

Autosserviços

Serviços eletrônicos, realizados por meio do ambiente de Autosserviço (como os de licenciamento ambiental, por exemplo), poderão ser requeridos normalmente durante o recesso. A análise e tramitação dos processos, porém, ocorrerá a partir de 6 de novembro.

Ouvidoria

Denúncias, reclamações, pedidos de informação, sugestões e elogios podem ser registrados pelo formulário eletrônico de Ouvidoria em qualquer dia e horário. A análise e tramitação das manifestações, porém, ocorrerá a partir de 6 de novembro. Não haverá atendimento pelo telefone 156 nos dias 2 e 3 de novembro.

Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores – CEPAT

Estará fechado nos dias 2 e 3 de novembro. Reabre no dia 6, com atendimento das 8 às 14 horas.

Programa de Defesa do Consumidor – PROCON

O Procon de Joinville não atenderá no feriado, dia 2, e no dia 3 de novembro. Se o consumidor tiver problemas neste período, a orientação é que documente a reclamação, seja por e-mail ou protocolo de atendimento telefônico, junto aos SACs das empresas. O consumidor também pode registrar sua reclamação online, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do qual o Procon é órgão integrante.

Centrais de Atendimento ao Turista

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Aeroporto

Avenida Santos Dumont, 9000, sala 01 – Aventureiro, Joinville – SC

Aberto: segunda, 10h às 19h | terça a sexta, 7h30 às 13h30 e 14h às 20h | sábados, 8h às 17h

(47) 3427-4409 |0800-643-5015

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Casa Krüger

Rodovia SC 418, km 0 – Pirabeiraba, Joinville – SC

Aberto: terça a domingo, 9h às 18h

(47) 3427-5623 |0800-643-5015

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Morro da Boa Vista

Rua Pastor Guilherme Rau, s/n – Boa Vista, Joinville – SC

Aberto: terça a domingo, 9h às 18h

(47) 3453-0177 | 0800-643-5015

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Pórtico

Rua XV de novembro, BR 101 – Vila Nova, Joinville – SC

Aberto: Todos os dias, 8h às 18h

(47) 3433-5007 | 0800-643-5015

Mercado Público Municipal

No feriado, dia 2, atendimento das 7 às 13 horas. Na sexta, atendimento das 7 às 19 horas. No sábado, as lojas atendem das 7 às 13, e os bares e restaurantes até 20 horas.

Centro Comercial Expoville

Abre normalmente, no feriado, sexta, sábado e domingo, das 9 às 18 horas.

Museus e galerias

Museu Nacional de Imigração e Colonização, Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, Museu de Arte de Joinville, Museu Casa Fritz Alt e Estação da Memória, abertos de terça a domingo, inclusive nos feriados, das 10 às 16 horas. Fechados às segundas-feiras para ações de manutenção.

Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, Arquivo Histórico de Joinville, Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior, Casa da Memória e Cemitério do Imigrante estarão fechados no feriado, ponto facultativo e nos finais de semana.