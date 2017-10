Confira como está o trânsito nas principais rodovias do Estado

Boletim de trânsito 15/10/2017 | 15h37 Atualizada em

Como muita gente emendou o feriado de quinta-feira com o fim de semana, as principais rodovias de Santa Catarina já registram trânsito intenso na manhã deste domingo. Há quem tenha desistido de aproveitar o litoral no sábado por causa do mal tempo. Mas quem esperou aberturas de sol neste domingo, deu sorte.

Porém, os turistas que não quiseram abrir mão do último dia de folga, enfrentam pontos de congestionamento na volta para casa. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que o fluxo de veículos se intensifique no final da tarde.

A BR-101 é a mais congestionada no início da tarde. Um dos pontos de maior lentidão é em Itajaí, no sentido Norte, por causa de um acidente, A velocidade média no trecho é de 49km/h.

O maior trecho com trânsito lento se concentra entre Joinville e Guaratuba, onde há 27 quilômetros de retenção no sentido Norte. As informações são da concessionária Autopista Litoral Sul, das polícias rodoviárias e do aplicativo de monitoramento Waze.

Confira a atualização das 15h:

BR-282 (Palhoça)

Trânsito intenso com velocidade média de 24 km/h. O tempo estimado de deslocamento é de sete minutos.

BR-101 (São José)

Há pelo menos três quilômetros de lentidão no sentido Sul em função de acidente. Apesar do congestionamento, a pista está liberada.

BR-101 (Itapema)

Em Itapema, no Litoral Norte, há pelo menos seis quilômetros de congestionamento no sentido Norte, entre os quilômetros 149 e 143, por causa do intenso fluxo de veículos.

BR-101 (Balneário Camboriú)

O trânsito é intenso no trecho com velocidade média de 27 km/h no sentido Norte. O tempo estimado de deslocamento é de seis minutos.

BR-101 (Itajaí)

Há pelo menos 8 quilômetros de lentidão em Itajaí, do km 125 ao km 117, no sentido Norte, por causa do movimento e também por conta de um acidente. A velocidade média é de 49 km/h e o tempo estimado de deslocamento no trecho é de sete minutos.

BR-101 (Joinville)

O fluxo é intenso e gera 27 quilômetros de retenção no sentido Norte, entre o km 27 da BR-101, em Joinville, e o km 677, da BR-376, em Guaratuba. A recomendação na região é de atenção redobrada em função da chuva.

BR-280 (Araquari)

Na rodovia de acesso às praias de São Francisco do Sul. o trânsito é intenso com velocidade médida de deslocamento de 16 km/h.



Confira em tempo real o trânsito nas rodovias monitoradas pela Autopista:

