Concurso da realeza da 35ª Oktoberfest é suspenso em Blumenau

Menos de uma hora depois de anunciar o resultado, a organização da Oktoberfest suspendeu temporariamente o concurso que elegeu a realeza da 35ª Oktoberfest.

Segundo a organização informou, houve um problema no sistema de tabulação das notas. O resultado oficial será validado na segunda-feira, até o meio-dia. As candidatas e as três eleitas foram avisadas da decisão logo depois.

Ainda de acordo com a organização, uma reunião com jurados e organização será realizada pela manhã, às 10h30min. O sistema automatizado que calcula as notas dadas pelos jurados teria apresentado um problema e a organização da festa não soube dizer se isso causará uma alteração no trio vencedor.

Foi a segunda suspensão na eleição da realeza da 35ª Oktoberfest. Antes, no período de escolha das finalistas, a primeira seletiva foi anulada por uma dúvida no regulamento.

Confira o vídeo do momento em que a realeza da festa é anunciada: