Cinco ruas são interditadas para realização de obras em Joinville /

Obras 31/10/2017 | 08h26 Atualizada em

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa de obras nas redes de água e esgoto, cinco ruas de Joinville estarão interditadas nesta semana.

Rua Waldemiro José Borges - A via tem interdição parcial nesta segunda (30), em frente ao Hipermais, no sentido bairro-Centro. O motivo é um conserto de vazamento emergencial. A previsão é que o reparo seja finalizado às 21h.

Rua Ottokar Doerffel - A via, localizada no bairro Anita Garibaldi, tem interdição parcial a partir desta segunda-feira (30) até 30/11, das 7 às 19 horas. Na primeira semana de novembro a obra acontece entre as ruas Gothard Kaesemodel e Independência.

Rua Dona Francisca - A rua, localizada na Zona Industrial Norte, terá interdição parcial nesta quarta-feira (1º). A obra será realizada no trecho entre a avenida Edmundo Doubrawa e rua dos Bororós (próximo ao número 10.174), das 7 às 20 horas.

Avenida Edmundo Doubrawa - A via, também situada na Zona Industrial Norte, tem interdição parcial na sexta-feira (3), para realização de obra em rede de água próximo à BR 101, das 7 às 20 horas.

Rua Gothard Kaesemodel - Localizada no bairro Anita Garibaldi, a rua terá interdição total no próximo domigo (5), das 7 às 20 horas, entre as ruas Ottokar Doerffel e Concórdia. Os desvios poderão ser feitos pela rua Caçador.

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local. Mais informações pela central de atendimento 115.