Cinco coisas que você precisa saber  nesta terça-feira

AN indica 24/10/2017 | 08h30

Confira cinco notícias que são destaque nesta terça-feira

1 - Fornecimento de insulinas especiais será parcialmente regularizado em Joinville

Um caminhão com análogos de insulinas foi descarregado na tarde desta segunda-feira em Joinville, com sete dos dez análogos solicitados para serem fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. Elas irão atender os 777 pacientes de Joinville incluídos em uma Ação Civil Pública, que foram cadastrados na unidade de assistência farmacêutica.

2 - Joinville registrou, em média,um homicídio a cada quatro dias em 2017

Um jovem encontrado com pés e mãos amarrados e a boca amordaçada no último sábado (dia 21) assinalou o fechamento de uma semana violenta em Joinville. O corpo foi encontrado em um matagal no bairro Jardim Iririú, Zona Leste. Em sete dias, sete homicídios foram registrados na cidade.

3 - Rejane: Seletiva vai definir candidatas à realeza da 80ª Festa das Flores de Joinville

As dezesseis candidatas que vão disputar o título de rainha da 80ª Festa das Flores de Joinville serão escolhidas hoje numa seletiva. O evento acontecerá na Expoville a partir das 19h e vai reunir as 23 candidatas que se inscreveram para disputar o título.

4 - Tenista que treina em Joinville leva o título do Torneio de Córdoba

João Victor Loureiro, tenista mineiro que treina na RS Tennis de Joinville, levou o título do Torneio de Córdoba, na Argentina, encerrado no sábado. João bateu o peruano Christopher Li, principal favorito ao troféu, por 4/6, 6/3 e 6/4 em duelo de mais de duas horas e meia de duração.

5 - SC tem o quarto maior número de empresas autuadas por trabalho escravo

Santa Catarina ocupa, junto com São Paulo, a quarta posição entre os 12 estados que tiveram empresas citadas na lista suja do Ministério do Trabalho por submeter os empregados a condições semelhantes a de escravos. Oito produtores rurais catarinenses foram citados entre os 132 que aparecem na nova lista que não foi publicada oficialmente, mas acabou sendo divulgada em reportagem do Fantástico desse domingo. Conforme o levantamento, pelo menos 72 pessoas foram submetidas a condições degradantes de trabalho no interior do Estado.