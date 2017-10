Cinco coisas que você precisa saber nesta terça-feira

AN indica 17/10/2017 | 08h15 Atualizada em

Confira cinco notícias que são destaque nesta terça-feira

1 - Projeto entrega bonecos de pano a crianças com câncer no Hospital Infantil de Joinville

Entre as bonecas que fazem companhia a Maiza Mossner, sete anos, no quarto que ela ocupa no Hospital Infantil de Joinville, agora há uma menininha parecida com ela, de vestido rosa e nenhum fio de cabelo. Foi Maiza quem fez a escolha: da boneca e do cabelo raspado, igual ao das outras crianças do setor de oncologia. Maiza chegou à instituição de saúde há alguns meses e, agora, tem passado mais tempo lá do que em casa.

2 - Gala Ambiental Bolshoi Brasil será apresentada nesta terça-feira em Joinville

No dia 17 de outubro, às 20h, no Teatro Juarez Machado, acontece o espetáculo Gala Ambiental Bolshoi Brasil.Assim como as outras 6 apresentações da Gala Bolshoi neste ano, em Joinville, este espetáculo é oferecido por uma empresa Amiga do Bolshoi, a Ambiental.

3 - Teste AN nas Ruas: Usuários da 15 de Novembro reclamam da pavimentação e falta de ciclofaixas em trechos da via

Uma percepção recorrente entre os moradores do bairro Vila Nova, na zona Oeste de Joinville, é de que a implantação do binário, há três anos, desafogou o trânsito em direção à região central e revitalizou as ruas São Firmino e Leopoldo Beninca. O mesmo não pode ser dito de um trecho importante da rua 15 de Novembro que faz parte do binário.

4 - Saavedra: Em passagem por Joinville, pré-candidato ao governo do Estado diz que Norte estará na sua chapa

Pré-candidato do PSD ao governo do Estado, Gelson Merisio vê como certa a presença do Norte de SC na sua chapa, seja como candidato a vice ou ao Senado. O deputado cita, como exemplos, os nomes de Ninfo König (PSB), “uma novidade na política aos 75 anos” e de Paulo Bauer (PSDB), no caso de aliança com o PSDB.

5 - Rejane: Alexandre Herchcovitch estará em Joinville nesta terça-feira

Alexandre Herchcovitch, estilista considerado um dos maiores profissionais de moda no País, estará nesta terça-feira em Joinville. Ele assina parte da coleção do inverno de 2018 da empresa joinvilense Ellegance e participa de um evento só para convidados.