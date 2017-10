Cinco coisas que você precisa saber nesta segunda-feira

AN indica 30/10/2017 | 08h31 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

Confira cinco notícias que são destaque nesta segunda-feira

1 - JEC goleia o Inter de Lages e está mais perto da final da Copa Santa Catarina

O Joinville está mais perto da decisão da Copa Santa Catarina. Na tarde deste domingo, na Arena, o Tricolor manteve a invencibilidade no torneio e venceu o Inter de Lages por 4 a 1.

2 - Pais do menino Jonatas fazem pedido do medicamento que custa R$ 3 milhões

Os joinvilenses Renato e Aline Openkoski, pais do menino Jonatas, de Joinville, deram uma boa notícia neste domingo, via redes sociais. Renato anunciou que já fizeram o pedido para compra do medicamento que custa R$ 3 milhões e mobilizou uma campanha para arrecadação na cidade.

3 - Rejane: confira as novas camisetas do Basquete de Joinville

As novas camisetas que serão usadas pelos jogadores do time de Basquete de Joinville na temporada do NBB foram criadas por Gabriela Bueno, designer da UniSociesc, instituição que patrocina o time.

4 - Saavedra: Joinville ainda está distante da meta de 200 câmeras

Em balanço estatístico de investimentos em Joinville nos últimos anos, a Secretaria de Estado de Segurança Pública citou a ampliação no número de câmeras de vigilância da cidade, de 41 para 141 aparelhos entre 2010 e 2017.

5 - Cinco pessoas são diagnosticadas com sífilis por dia em Joinville

Considerada uma doença controlada durante boa parte do século passado, a sífilis voltou a ser um problema de saúde pública nos últimos dez anos e foi considerada uma epidemia pelo Ministério da Saúde em 2016.