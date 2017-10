Cinco coisas que você precisa saber nesta quinta-feira

AN indica 25/10/2017 | 08h28 Atualizada em

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Confira cinco notícias que são destaque nesta quinta-feira

1 - Joinville busca quatro medalhas na disputa dos Jogos Universitários Brasileiros

Uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Esse foi o saldo da participação dos atletas de Joinville nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiânia (GO). Os melhores resultados foram conquistados pelos atletas do tênis de mesa. Alexia Nakashima (foto), da Univille, ganhou a medalha de ouro.

2 - Saavedra: volta a possibilidade de alargamento da BR-280 em Araquari

Na próxima segunda, o governador Colombo libera em Joinville os R$ 700 mil para o projeto de alargamento da BR-280 entre o trevo do Itinga e o acesso a Balneário Barra do Sul. O trecho de 11 km é um dos mais congestionados da rodovia federal no trajeto entre Araquari e São Francisco do Sul, e a obra proporciona maior capacidade de tráfego.

3 - Rejane: Mostra Sul começa em Joinville

Um evento bacana marcou a abertura da Mostra Sul Joinville, que abriu as portas com um coquetel preparado com capricho pelos organizadores e com a assinatura da Essência de Baunilha e da De Marseille. Aos poucos, em meio à festa, os convidados foram ocupando todos os espaços da mansão que fica no alto da rua Aquidaban, 912, no Glória, e que está de cara nova.

4 - Joinville registra 225 focos positivos do mosquito transmissor da dengue

Imagine um inseto que coloca até 500 ovos em 45 dias e, neste período, pode picar pelo menos 300 pessoas. Ao picar, pode transmitir pelo menos quatro doenças e 50 tipos de vírus, levando a febre, dores, sangramentos, paralisação dos membros e, em alguns casos, à morte.

5 - Família de ciganas em Joinville aguarda decisão judicial para saber se terão que mudar acampamento

O lar das irmãs ciganas, em Joinville, foi erguido com lonas e madeiras de diversos tamanhos. Algumas barracas estão remendadas – desgastadas pelas marcas do tempo ou alvo de apedrejamento e vandalismo. Localizado na zona Sul, o acampamento Callins – como foi denominado – é formado por oito barracas.