Casa é destruída por incêndio em Itapoá

Casa foi destruída pelo fogo na tarde desta sexta-feira em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ninguém ficou ferido na ocorrência

Uma casa foi destruída por um incêndio na tarde desta sexta-feira (13) em Itapoá, Litoral Norte catarinense. O incêndio foi registrado por volta das 14h em uma residência na Rua 140, na Barra do Saí. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Itapoá, ao chegar no local a guarnição encontrou o imóvel de madeira, de cerca de 30 metros quadrados, já tomado pelo fogo.

Para conter as chamas foram utilizados um mangotinho (equipamento semelhante a um hidrante) e dois mil litros de água. O local foi isolado e passou por rescaldo.

Ainda conforme a corporação, não havia nenhum morador na residência no momento do incêndio.