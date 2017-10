Carro capota na marginal da BR-101 em Joinville

Estradas 15/10/2017 | 19h23 Atualizada em





Um Hyundai Tucson tombou no fim da tarde deste domingo (15) na marginal da BR-101, em Joinville. O veículo seguia sentido Norte e capotou por volta das 17h40 no Km 40 da rodovia. Este foi um dos vários acidentes registrados na volta do feriado, mas sem vítimas graves, nas estradas da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de 63 anos estava sozinho no veículo e capotou. Ele teve apenas ferimentos leves nas mãos e foi encaminhado ao Hospital São José, de Joinville. Parte da pista foi bloqueada para a retirada do automóvel e não houve formação de filas no local.

A volta para casa depois do feriado prolongado intensificou o movimento das rodovias estaduais e federais na região Norte de Santa Catarina ao longo do dia. Os maiores picos de lentidão foram registrados pela Autopista Litoral Sul entre a tarde e o início da noite de domingo. No período, alguns trechos próximos a Araquari chegaram a ter fluxo 79% maior que em dias normais.

Fluxo intenso

Volta para casa depois do feriado prolongado intensificou o movimento das rodovias estaduais e federais no Norte de Santa Catarina Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Do Km 0 ao Km 34 da BR-101, por exemplo, no sentido Joinville/Garuva para Curitiba, as filas chegaram a variar de 30 a 40 quilômetros. Conforme a Autopista, a expectativa é de que até o fim do dia cerca de 64 mil veículos passassem no trecho de Araquari, 40 mil seguindo das praias catarinenses ao Paraná e, 24 mil, sentido Florianópolis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), posto de Pirabeiraba, apontou que as filas começaram a se formar logo após o meio dia e a tendência é de que o retorno dos joinvilenses na manhã de segunda-feira (16) seja tranquilo e sem trânsito elevado.

Já na BR-116, em Mafra, o trânsito de veículos foi considerado normal. A BR-280, também na região de Araquari, apresentou filas, enquanto o trecho de Guaramirim seguiu normalizado.

Na BR-376, que liga os estados de Santa Catarina e Paraná, o fluxo também foi intenso, mas sem filas na maior parte do dia. Neste trecho, houve aumento de 40% no número de veículos trafegando e, pela manhã, registro de até 30 km de filas para a remoção de um veículo. Não foram contabilizados acidentes graves.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) também informou maior tráfego na Serra Dona Francisca, SC-418, que liga Joinville ao Planalto Norte. Neste trecho, as filas variaram ao longo do dia entre três e cinco quilômetros e a previsão é de retorno da normalidade por volta das 21h.