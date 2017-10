Capivaras são "atração turística" em Itajaí

Meio ambiente 29/10/2017 | 13h42 Atualizada em

Uma família de capivaras roubou a cena durante a semana que passou na Marina Itajaí. Alheias às centenas de embarcações em volta, elas caminharam calmamente na chuva, em busca de um lugar para descansar. A marina fica no Saco da Fazenda, onde as roedoras gigantes são “habituées” e já ganharam status de atração turística.

Patrulha

A “patrulha moral” dos vereadores em algumas cidades da região anda tão afoita, que decidiram criticar projetos escolares, propaganda de sabão e histórias em quadrinhos. Me pergunto se realmente estão preocupados com as discussões sobre gênero _ cujo sentido parece que não compreenderam muito bem _ ou encontraram uma maneira de ganhar visibilidade e, quem sabe, arrebanhar eleitores que tenham um perfil mais conservador.

Multinacional

Uma multinacional brasileira especializada em transformadores de energia solar está de olho em Navegantes. Representantes da empresa já se reuniram com o Governo do Estado para estudar os benefícios fiscais possíveis em Santa Catarina. A proximidade da Portonave é um dos fatores de atração, já que a empresa exporta seus produtos para o mundo todo.