Bolshoi Brasil divulga lista de 46 aprovados na maior seleção de dança do país

22/10/2017

Durante este final de semana, cerca de 600 crianças e jovens passaram pela Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, em busca da realização do sonho de se tornar bailarino. O índice de candidatos por vaga chegou a 60, uma disputa acirrada. A seleção nacional iniciou na sexta-feira (20) e terminou neste domingo (22), após as 13h. Concorrentes de 20 estados brasileiros, Distrito Federal, Argentina e Rússia participaram do processo, com exames médicos fisioterápicos e artísticos. Foram aprovadas 40 crianças, que iniciam na primeira série e seis adolescentes que vão para as séries mais avançadas. Um deles é Marcos Vinicius Gazola dos Santos, 11 anos, que encarou quase 2,5 mil quilômetros de ônibus desde Ipiranga do Norte (MT) para a seletiva.

Os aprovados serão bolsistas e ingressam no curso de Dança Clássica, com duração de até oito anos. Além de ensino gratuito, oferecido pelos Amigos do Bolshoi, as crianças recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar. As aulas iniciam em fevereiro de 2018.

Confira a lista dos aprovados em ordem alfabética:

Dança Clássica – Feminino – 1ª Série

Adria Louise Martins Viena (Ananindeua/PA)

Amanda Lyrio Andrade Badaró (Itabuna/BA)

Ana Clara Porto Figueredo (Jequié/BA)

Anna Liz Moretto Dal Piaz (Primavera do Leste/MT)

Anny Vitória Nunes Bonfim (Rondonópolis/MT)

Antonielly Estigarribia Paes (Primavera do Leste/MT)

Clara Galhardo Pereira (Bauru/SP)

Emanoelle Yasmin Rodrigues Gouvea (Belém)

Emillyn Brabo Louzeiro (Belém)

Gabriela Mariano Gonzaga (Brasília)

Gabriela Modesto Sena (Belém)

Giuliana Nicoletta Iocca (Patido de la Costa/Argentina)

Isabela Cristine Schmitt (Penha/SC)

Kailany Marcondes Aguiar (São José dos Campos/SP)

Lana Aguida Dantas Oliveira (Grajaú/MA)

Manuela Piovesan De Almeida Bezerra (Rio de Janeiro)

Manuella Mertig (Anápolis/GO)

Nicoli Eduarda Vieira Cruz (Itajaí/SC)

Rebeca Nunes Batista Cintra (Botucatu/SP)

Victoria Kethlin Vidal Lopes (Fortaleza)

Dança Clássica – Masculino – 1ª Série

André Luis da Costa (Joinville/SC)

Arthur Rafael Meurer (Joinville/SC)

Cauã Henrique Da Silva Alexandre (Paulínia/SP)

Gabriel Alberto De Barros Briceno (Curitiba)

Jadson Felipe Souza De Jesus Fonseca (Castanhal/PA)

João Pedro Alves Bachini (Joinville/SC)

João Pedro Camilo Cavanha (Osasco/SP)

João Pedro Santos Viana (Timon/MA)

João Vitor Debona Biancatte (Joinville/SC)

José Felisbino Sobrinho Neto (Araraquara/SP)

Júlio César Stein (Joinville/SC)

Kauan Ramão de Lima (Joinville/SC)

Lucas Eduardo dos Santos (Joinville/SC)

Luciano Marinho Dos Santos (Paulínia/SP)

Marcos Vinícius Gazola Dos Santos (Ipiranga do Norte/MT)

Miguel Ericksson Azevedo Alves (Joinville/SC)

Mikael Carlos Dos Santos (Gama/DF)

Paulo Henrique Ferreira Speandio (Paranavaí/PR)

Paulo Ricardo Macaroff Miranda (Curitiba)

Vithor Ricardo Laguardia de Moares (Joinville/SC)