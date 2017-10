Baleia aparece morta na praia do Tabuleiro em Barra Velha, no Litoral Norte

Meio ambiente 22/10/2017 | 15h39 Atualizada em

Uma baleia de espécie ainda não identificada apareceu morta na manhã deste domingo, na praia do Tabuleiro, em Barra Velha, no Litoral Norte. Segundo informações dos bombeiros voluntários, o animal foi visto na orla pela primeira vez por volta das 11 horas. Pessoas que passavam pelo local acionaram a corporação que esteve na praia e confirmou a morte do animal. Profissionais da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) foram acionados para tomar as providências necessárias.



Leia as últimas notícias



O que se sabe, no momento, pelas imagens divulgadas, é que trata-se de uma baleia de médio a grande porte. Na manhã da última segunda-feira, uma baleia juvenil da espécie Jubarte também encalhou na Praia da Península, em Barra Velha, mas estava viva. O animal tinha aproximadamente seis metros de comprimento. No dia seguinte, após grande esforço das equipes de resgate envolvidas, a baleia foi devolvida ao mar, mas não resistiu por muito tempo e, horas depois, apareceu morta.