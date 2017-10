Autopista  e PRF projetam movimento até 50% maior nas rodovias de SC no feriado

Finados 31/10/2017 | 16h09 Atualizada em

A Autopista Litoral Sul, concessionária da BR-101, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão início nesta quarta-feira a operações especiais para o feriadão de Finados nas rodovias federais de Santa Catarina. A previsão é que o movimento de veículos fique até 50% maior nas estradas em alguns horários de pico entre quarta e domingo.

Conforme a PRF, o feriado de Finados é marcado por deslocamentos de distâncias variadas e por rotas pulverizadas em todas as regiões do Estado. Na quinta-feira, dia 2, haverá grande concentração de veículos próximo aos cemitérios, muitos deles localizados às margens das rodovias. Nesses locais, a polícia orienta que os motoristas reduzam a velocidade para evitar, principalmente, atropelamento de pedestres.

Entre as ações planejadas pela PRF para o feriado, está a concentração da fiscalização nos trechos próximos a cemitérios e também em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Além de agentes de grupos especiais, como do Grupo de Motociclismo Regional (GMR) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE), a fiscalização receberá o reforço de policiais que estão no momento atuando em áreas administrativas. O objetivo é evitar condutas que aumentem o risco de acidentes graves e vítimas, como uso do celular pelo motorista, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

O motorista deve ter cautela e paciência principalmente na saída do feriadão, quarta-feira entre 14h e 22h, e no retorno, domingo entre 1h6 e 22h. A PRF destaca que a maioria dos acidentes são registrados geralmente no último dia da operação, data de retorno, quando o fluxo de veículos chega a aumentar 50% em relação a um dia normal.

Para atender a demanda, a Autopista também terá reforço nas equipes e foco no atendimento aos usuários em situações de problemas mecânicos, ou em caso de acidentes com serviços de guincho e atendimento médico. A coordenação da operação é realizada no Centro de Controle Operacional em Joinville, que monitora a BR-101 em SC e também as BR-376/PR e BR-116/Contorno Leste, a partir de 186 câmeras, veículos de inspeção 24 horas e informações do sistema via 0800. A expectativa da concessionária é fazer cerca de 3,5 mil atendimentos nos cinco dias de operação.

No trecho sob administração da concessionária, os motoristas devem encontrar maior movimento a partir das 15h de quarta-feira. Nos dias de maior fluxo, 1º, 2 e 5 de novembro, cerca de 45 mil veículos devem transitar por cada uma das praças de pedágio da Autopista — volume 46% maior do que o normal.

Na saída do feriado, os horários de maior movimento se concentram entre às 15h e 22h de quarta-feira e das 8h às 14h de quinta-feira. No retorno, o horário de pico acontece das 15h às 22h de domingo.

Nesse período, a concessionária não fará obras programadas durante o dia e os trechos que devem exigir maior atenção dos motoristas por conta da concentração de tráfego são os próximos às cidades de Curitiba (PR), Joinville, e em todos os acessos dos municípios litorâneos: Garuva (acesso para Itapoá e Guaratuba), Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Governador Celso Ramos, Biguaçu e Palhoça.

Viagem com segurança

A PRF também alerta sobre a segurança na hora de viajar, destacando ser necessário um planejamento que leve em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento. A falta de planejamento pode resultar em imprudências como o excesso de velocidade e ultrapassagens forçadas, o que consequentemente aumenta o risco de acidentes, de acordo com o órgão.

Dicas de trânsito

A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:

— Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas e reservatórios dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização

— Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso

— Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida

— Em caso de chuva, aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade

— Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias

— Quando houver formação de filas, não transite pelo acostamento

— Motorista: jamais manipule o celular enquanto dirige

