Assinados editais para concurso na Polícia Civil em SC /

O secretário de Estado da Segurança Pública em exercício, Aldo Pinheiro D’Ávila, assinou na tarde desta terça-feira, 24, os editais para realização do concurso público de ingresso na Polícia Civil de Santa Catarina. Serão oferecidas 394 vagas – 194 para Escrivão de Polícia e 200 para Agente de Polícia. A expectativa é que o documento seja publicado até quinta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado.

As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 27 de outubro e vão até 27 de novembro. As provas serão realizadas em dezembro. Dia 16 são as provas para a carreira de Escrivão de Polícia, e no dia 17 de dezembro é a vez dos exames para Agente de Polícia.

Todo o processo será coordenado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese). As provas serão realizadas na Grande Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma, Tubarão, Lages, Itajaí e Joaçaba.