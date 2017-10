Agentes de trânsito terão nomes divulgados na internet

Mobilidade 30/10/2017 | 20h21 Atualizada em

Foi publicada nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial da União, resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina a divulgação dos códigos e nomes dos agentes de trânsito pelos Departamentos Estaduais de Trânsito. A medida entrou em vigor no ato da publicação.

A ideia é que cada órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) publique na internet uma lista com os nomes e códigos dos agentes autuadores ou autoridades de trânsito que atuem na fiscalização. Com o ID do agente, que aparece na infração, será possível pesquisar no site a identidade do autuador.

De acordo com as informações do Ministério das Cidades, a transparência no processo facilita o acesso aos meios necessários de defesa, em caso de contestação da infração.

