Adolescente é flagrado em moto com placa feita de fita isolante em SC

17/10/2017 | 13h14

Um adolescente de 17 anos foi flagrado dirigindo uma motocicleta com a placa completamente adulterada com uma fita isolante na tarde de segunda-feira, no bairro Progresso em Blumenau.

Ele foi encontrado com outro jovem, de 16 anos, após um acidente de trânsito registrado na Rua Rui Barbosa. Segundo a Guarda Municipal, que foi acionada pela Polícia Militar, ele dirigia em alta velocidade e, ao ultrapassar um veículo sobre a ponte, acabou caindo.

Ao chegarem no local, os policiais e os guardas encontraram a moto com uma placa adulterada de forma artesanal. A motocicleta tinha sido baixada de leilão e a inscrição feita com uma fita isolante - CLU -7777, é referente a um Ômega com registro de furto de São Paulo.

A moto foi removida ao pátio da Guarda Municipal. Os jovens não sofreram ferimentos e não foram levados ao hospital.

