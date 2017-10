Adolescente de 16 anos é morta pelo companheiro em Palhoça

Duplo-assassinato 20/10/2017 | 08h05

Dois jovens foram brutalmente assassinados na madrugada desta sexta-feira em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, o agressor de 18 anos matou o primo com golpes de faca. O crime ocorreu após a meia-noite, na rua Afonso Pena, no Brejaru.

Algumas horas depois, por volta de 4h, o mesmo jovem matou a companheira de apenas 16 anos supostamente por ciúmes. A menina teria sido morta com golpes de tesoura.

Segundo a polícia, o rapaz de 18 e a adolescente teriam brigado na noite do crime. Suspeita de envolvimento entre ela e o primo teria motivado os assassinatos.

O autor dos crimes identificado pela polícia como Jean Lucas do Santos se entregou ainda na madrugada. Até as 7h, o rapaz prestava depoimento na delegacia.

A adolescente morta foi identificada como Adriele Vieira Veloso. O nome da outra vítima ainda não foi confirmado. Como o crime possivelmente ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, o caso deve ser investigado como feminicídio.

